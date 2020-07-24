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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 580 OLDU
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  3. 24 Temmuz 2020 19:05

Metro ve Tramvay seferleri durunca, kadın makiniste saldırdılar

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Prag Büyükelçiliği önünde Ermenistan'a protesto gösterisi
Prag Büyükelçiliği önünde Ermenistan'a protesto gösterisi
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Çiller'den oğlunun, eşini darp ettiği iddialarına ilişkin açıklama
Çiller'den oğlunun, eşini darp ettiği iddialarına ilişkin açıklama
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Ayasofya’ya giremeyen genç gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya’ya giremeyen genç gözyaşlarına boğuldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti
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Ayasofya'daki namaza kaç kişi katıldı? Erdoğan açıkladı
Ayasofya'daki namaza kaç kişi katıldı? Erdoğan açıkladı
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86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde ezan sesi
86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde ezan sesi
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