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  3. 05 Mayıs 2017 10:20

Metrobüs arıza yaptı! Seferler durdu...

Bir metrobüste meydana gelen arıza nedeniyle seferler aksadı. Aksayan seferler nedeniyle metrobüsler uzun kuyruk oluşturdu.

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