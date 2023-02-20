Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüs arızalandı; vatandaş yollara düştü Metrobüs arızalandı; vatandaş yollara düştü 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 14:00 Güncelleme: 20 Şubat 2023 Pazartesi 14:00 İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüste yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f352ca052b6d3a1370c4d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi Prof. Dr. Ercan Hatay'ın depremden hiç etkilenmeyen ilçesinin sırrını açıkladı Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Yaralılar var Deprem bölgesindeki TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Deprem bölgesinde ölümüne çaresizlik kamerada