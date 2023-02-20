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  4. Metrobüs arızalandı; vatandaş yollara düştü

Metrobüs arızalandı; vatandaş yollara düştü

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İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüste yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

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