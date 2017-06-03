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  3. 03 Haziran 2017 17:45

Metrobüs arızası uzun kuyruklar oluşturdu!

Avcılar'dan Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüste arıza meydana geldi. Uzun kuyruklar oluşturan metrobüs arızasında, seferler kısa bir süre tek şeritten sağlandı.

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