Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüs asansöründe kabus! 8 kişi fenalaştı Metrobüs asansöründe kabus! 8 kişi fenalaştı 05 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 13:05 İstanbul Avcılar’da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi havasızlıktan fenalık geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610bb7e9e026c0701922e5d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'ya 1 günlük yağmur müjdesi Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi Aydın'da kundaklama iddiası ortalığı karıştırdı: Eli sopalı grup linç ediyordu Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni rotası oraya oldu Yangınların 9'uncu gününde... ''Nene Hatun'' Muğla'ya doğru yola çıktı İstanbul'da su tüketiminde rekor Manavgat yangınında mucize kurtuluş Avrasya Tüneli girişinde feci kaza İstanbul’u terk edip köyüne döndü ve...