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  4. Metrobüs asansöründe kabus! 8 kişi fenalaştı

Metrobüs asansöründe kabus! 8 kişi fenalaştı

İstanbul Avcılar’da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi havasızlıktan fenalık geçirdi.

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