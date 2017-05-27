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  3. 27 Mayıs 2017 16:15

Metrobüs bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Kadıköy istikametine giden bir metrobüs Altunizade Acıbadem durakları arasında, yol üsütnde bulunan tel bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüste bulunan 5 kişi kırılan camlardan dolayı hafif şekilde yaralandı.

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Polis noktasındaki kaza kamerada
Polis noktasındaki kaza kamerada
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