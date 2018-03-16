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  3. 16 Mart 2018 21:10

Metrobüs durağı önünde korku dolu dakikalar

E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs durağı önünde bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. (İHA)

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