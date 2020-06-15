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  3. 15 Haziran 2020 22:20

Metrobüs duraklarında korkutan yoğunluk

Koronavirüs normalleşme adımları ile birlikte metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluklar yaşanıyor. Sosyal mesafe kuralının unutulduğu Zincirlikuyu Metrobüs durağında korkutan görüntüler ortaya çıktı.

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