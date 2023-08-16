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  4. Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada

Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada

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İstanbul'da metrobüste iki yolcu arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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