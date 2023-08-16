Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada 16 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 12:30 Güncelleme: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:30 İstanbul'da metrobüste iki yolcu arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64dc97444793b166e60faaf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı! İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı! Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti Bolu'da orman yangını Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi Karlov suikastının kritik ismi yakalandı Kargo aracı trafiği birbirine kattı