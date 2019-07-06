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  3. 06 Temmuz 2019 00:05

Metrobüs kaza yaptı

Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu. (İHA)

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Emniyet kemerini takmaya çalışırken kaza yapan sürücü kamerada
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