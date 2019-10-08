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  3. 08 Ekim 2019 13:50

Metrobüs kazası kamerada

İstanbul'da, Haramidere metrobüs durağında 2 metrobüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Video Galeri
Kaçak elektrik kullanmak için panoyu söktüler
Kaçak elektrik kullanmak için panoyu söktüler
Video Galeri
Antalya'da hortum kamerada
Antalya'da hortum kamerada
Video Galeri
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Erdoğan'a çağrı yapıyorum
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Erdoğan'a çağrı yapıyorum
Video Galeri
Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu satarken yakalandı
Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu satarken yakalandı
Video Galeri
Balta ve satırla camını kırıp soygun yaptılar
Balta ve satırla camını kırıp soygun yaptılar
Video Galeri
İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü
İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü
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