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  4. Metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

İstanbul'da Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

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