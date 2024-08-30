Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi Metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi 30 Ağustos 2024 Cuma Saat: 13:21 İstanbul'da Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d19d3fefaa3411950fbb03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AB mi, Şanghay mı? Erdoğan tartışmalara noktayı koydu Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul'da 32 katlı binada yangın paniği İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü Tatil sitesinde korkunç ölüm: 21'inci kattan otomobilin içine düştü