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  3. 29 Şubat 2020 13:00

Metrobüs ve duraklarda koronavirüs önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nca koronavirüse karşı önlem almak için metrobüsler ile metrobüs duraklarında yıkama ve dezenfekte uygulaması başladı.

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Yüzlerce mülteci Yunanistan sınırına dayandı!
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Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada
Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada
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Mülteciler Yunan askerine ait aracı taşladı
Mülteciler Yunan askerine ait aracı taşladı
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Taksici ile mülteciler birbirine girdi
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