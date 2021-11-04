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Metrobüste dilenci operasyonu

İstanbul'da, metrobüs duraklarında dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, dilencilik yaptığı belirlenen 20 kişi ile dilendirilen çocuklar yakalandı.

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