Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüste dilenci operasyonu Metrobüste dilenci operasyonu 04 Kasım 2021 Perşembe Saat: 12:16 İstanbul'da, metrobüs duraklarında dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, dilencilik yaptığı belirlenen 20 kişi ile dilendirilen çocuklar yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6183a4ec28ff2e27800cb4c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bisikletle 58 bin kilometre yol katetti! Türkiye'ye hayran kaldı Erdoğan yıl sonu büyüme hedefini açıkladı Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti AK Partili Yavuz'un canlı yayındaki zor anları Son 1 haftada evleri 5 kez yandı, diken üstünde yaşıyorlar SMA hastası minik Nergiz yardım bekliyor Bu kadarına da pes! Küçük çocuğu çarşafla sarkıttılar CHP'li Şener'in Erdoğan'la ilgili örnek verdiği film Meclis'i karıştırdı Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımı durdu