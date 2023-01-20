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Metrobüste direk dansı yapan yolcu şaşkına çevirdi

İstanbul'da Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste, direklere tutunarak akrobatik hareketler yapan yolcu şaşkına çevirdi.

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