Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüste direk dansı yapan yolcu şaşkına çevirdi Metrobüste direk dansı yapan yolcu şaşkına çevirdi 20 Ocak 2023 Cuma Saat: 17:45 İstanbul'da Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste, direklere tutunarak akrobatik hareketler yapan yolcu şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63caa906bbf0ec22925db9b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ''seçim tarihi'' açıklaması Çağatay Akman'ın darbettiğini iddia etmişti; şikayetinden vazgeçti Ambulansın peşine takılan uyanıklar kamerada AK Partili vekilin şikayet ettiği gazeteci gözaltına alındı Camide abdest alırken 170 bin lirasını çaldırdı Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı İstinat duvarı çöktü, 19 daire tahliye edildi Bu da merdiven altı meyhane! Gecekonduya giren ekipler şaşkına döndü AFAD ekipleri alarma geçti: 3 ilçeyi koku sardı