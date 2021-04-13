Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüste genç kadını taciz eden sapığa tokat Metrobüste genç kadını taciz eden sapığa tokat 13 Nisan 2021 Salı Saat: 20:40 İstanbul’da metrobüste cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye bir yolcu tarafından tokat atıldığı anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6075d7a7c8c88a673e21d453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu üyesinden olay açıklama: Yazın vaka sayıları gizlendi Kılıçdaroğlu 128 Milyar dolar nerede afişini Meclis'e astı! Üzerine basılan Türk bayrağı için yürek yakan açıklama Onarım için çatıya çıkan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi Prof. Dr. Haydar Baş'a duygusal anma MSB paylaştı! Saldırı balonu böyle imha edildi Anne-kıza ilaçlı menemen tuzağı! 1 kilo altınla kayıplara karıştı İstanbul'da baltalı-sopalı kavga! TEM'de feci kaza! Otomobilin üstüne devrildi