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Metrobüste genç kadını taciz eden sapığa tokat

İstanbul’da metrobüste cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye bir yolcu tarafından tokat atıldığı anlar kameralara yansıdı.

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