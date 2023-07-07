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Metrobüste kadın yolcular birbirine girdi

İstanbul'da metrobüste hamile kadın ile iki kadın yolcu arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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