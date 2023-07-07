Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüste kadın yolcular birbirine girdi Metrobüste kadın yolcular birbirine girdi 07 Temmuz 2023 Cuma Saat: 12:15 İstanbul'da metrobüste hamile kadın ile iki kadın yolcu arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a7d7afb87094037c422663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde 120 köye karantina altında! Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada! Diyarbakır’daki deprem konutlarının son hali görüntülendi Sevgilisiyle gün batımını izlerken feci şekilde can verdi Deprem sonrası enkazlardan çıkarılan araçların akibeti belli oldu Gaziantep'te 4 katlı bina çöktü! Vatandaş etrafa kaçıştı Prof. Dr. Özgür Demirtaş Dolar 2,59 TL iken uyarmıştı Akaryakıt yüklü tankerde patlama Sasa fabrikasında yangın