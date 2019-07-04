  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Temmuz 2019 16:19

Metrobüste kadına şiddet kamerada !

İstanbul'da metrobüste bir kişi, Özbek asıllı bir kadına şiddet uyguladı. Metrobüsteki olayları kameraya kaydeden kadın tartıştıkları kişinin saldırısına uğradı.

Video Galeri
Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı
Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı
Video Galeri
Havucun merkezi Konya’da hasat yapılıyor
Havucun merkezi Konya’da hasat yapılıyor
Video Galeri
Filistin Devlet Başkanı Abbas: “ABD barış için hiçbir şey yapmadı”
Filistin Devlet Başkanı Abbas: “ABD barış için hiçbir şey yapmadı”
Video Galeri
Beyoğlu’nda yanan binadan yere düşen cam parçaları paniğe neden oldu
Beyoğlu’nda yanan binadan yere düşen cam parçaları paniğe neden oldu
Video Galeri
Putin, Papa Francis ile görüştü
Putin, Papa Francis ile görüştü
Video Galeri
Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı
Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM