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  3. 15 Mayıs 2018 10:36

Metrobüste öpüşen gençlere müdahale edenlere tepki

İstanbul’da metrobüste öpüşen gençlere müdahale eden yolcuya, diğer bazı yolculardan tepki geldi.

Bilgin Pro
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