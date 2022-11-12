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Metrobüste taciz iddiasına linç girişimi

İstanbul Avcılar'da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen bir kişi linç edilmek istendi. Zanlıyı döve döve polise teslim ettiler.

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