Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüste taciz iddiasına linç girişimi Metrobüste taciz iddiasına linç girişimi 12 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 11:50 İstanbul Avcılar'da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen bir kişi linç edilmek istendi. Zanlıyı döve döve polise teslim ettiler. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636f5e54ce4fa558565f1453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''İktidara geldiğimizde LGBT-İ derneklerini kapatacağız'' 7 terörist teslim oldu Şehidin operasyon öncesi çekilen son görüntüleri yürek burktu Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından yeni görüntüler Sokak köpekleri Biden'ı susturdu Yarasa yediği anları paylaştı, cezası ağır oldu Kendisini tanımayan vatandaşa İnce'den şok yanıt: ''Şarkıcıyım, pop söylüyorum'' Tunceli Belediyesi karıştı! Başkan Maçoğlu'na bardak fırlattılar ''Baba katili'' denmişti, 20 yıldır babasıyla yaşıyormuş