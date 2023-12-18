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  4. Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı

Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı

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İstanbul'da 3 kadın, metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı.

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