Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı 18 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 11:10 Güncelleme: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:10 İstanbul'da 3 kadın, metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657ffe8e86760188530e74e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haydarpaşa Limanı'ndaki ''dev'' böyle görüntülendi İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, oynadığı İnci Taneleri'nden ilk kareler Bir ilimiz kar altında! 138 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Asrın felaketinden 10 ay sonra Kahramanmaraş... Son durum havadan görüntülendi Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz Şiddetli fırtına uçakları kağıt gibi savurup attı 36 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var