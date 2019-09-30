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  3. 30 Eylül 2019 17:55

Metrobüste yangın çıktı! Seferler aksıyor...

Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

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