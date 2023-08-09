Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu 09 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 22:00 Güncelleme: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 22:00 İstanbul'da metrobüste yer verme nedeniyle çıkan tartışmada uçan tekmeler havada uçuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d3e246ef8a5d1a85303893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ'dan Türkiye'de toprak satın alan yabancılara çağrı Türkiye’de Melek Yatırımcı Ağı Platformu kuruluyor İşin bilenleri uyardı: Bu araçlarla sıcakta yola çıkmayın! 6 Şubat depremlerinden geriye bunlar kaldı... Forkliftle ATM hırsızlığı kamerada! AK Partili Mamak Belediyesinde iş bırakma eylemi 2. gününde... Ünlü oyuncunun yeni işi şaşırttı 436 TL'lik uyku... Polis de ne yapacağını şaşırdı Prof. Dr. Celal Şengör'ün ''İstanbul depremi'' iddialarına Kandilli Müdürü yanıt verdi