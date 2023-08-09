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  4. Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu

Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu

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İstanbul'da metrobüste yer verme nedeniyle çıkan tartışmada uçan tekmeler havada uçuştu.

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