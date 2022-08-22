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  4. Metrobüsteki yabancı uyruklu sapık tokadı yedi

Metrobüsteki yabancı uyruklu sapık tokadı yedi

İstanbul'da metrobüste gizlice kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi vatandaşın hışmına uğradı. Yabancı uyruklu sapığın cep telefonunun galerisinde kendi fotoğrafını gören bir kadın şahsa tokat attı.

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