Anasayfa Video Galeriler Gündem Metrobüsteki yabancı uyruklu sapık tokadı yedi Metrobüsteki yabancı uyruklu sapık tokadı yedi 22 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 15:50 İstanbul'da metrobüste gizlice kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi vatandaşın hışmına uğradı. Yabancı uyruklu sapığın cep telefonunun galerisinde kendi fotoğrafını gören bir kadın şahsa tokat attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63037b943b99a63737337e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Arap turistler Türk parasını ayaklar altına aldı Mardin'de 20 kişinin öldüğü facia böyle geldi Emekli paşalar canlı yayında birbirine girdi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına başladı Devrilmek üzere olan minibüsü böyle tuttular! İstanbul'da esrarengiz koku paniği Belediye otobüsü kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var Baraj gölünde tepki çeken kaçak yapıların sayısında artış