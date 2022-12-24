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  4. Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı

Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı

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Yurtdışında çekildiği belirlenen bu görüntüler sosyal medyada gecenin konusu oldu. Metroda yolculuk eden bir kadın elindeki cep telefonundan "yetişkin içerikli" film izlerken kameralara yakalandı.

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