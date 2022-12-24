Anasayfa Video Galeriler Gündem Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı 24 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 09:35 Güncelleme: 24 Aralık 2022 Cumartesi 09:35 Yurtdışında çekildiği belirlenen bu görüntüler sosyal medyada gecenin konusu oldu. Metroda yolculuk eden bir kadın elindeki cep telefonundan "yetişkin içerikli" film izlerken kameralara yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a69dac6b981c680f0c83a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam için tarih verdi Mekke sele teslim! Kabe'den korkutan görüntüler İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı Pakize Suda'ya büyük vefasızlık! Sanat camiası yalnız bıraktı Paris'te Türk mahallesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Sahte doktor, gerçek doktor olmak istiyor Çalınan kredi kartları için emsal karar Rahim nakli yapılan 2 anne ile bebekleri bir arada İmamoğlu'ndan yargı kararına çok sert tepki