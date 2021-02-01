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  3. 01 Şubat 2021 13:50

Metroda ''Chucky'' dehşeti! İnternette izlenme rekorları kırıyor

ABD'nin New York kentinde katil bebek Chucky kostümüyle metroya binen kişi, maske takmayan kadına saldırdı. Sosyal deney olduğu anlaşılan video internette viral oldu.

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