  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Metroda dehşet anları: Yarı çıplak şekilde raylara atladı

Metroda dehşet anları: Yarı çıplak şekilde raylara atladı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir istasyonda tren raylarına atlayan adam, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İETT otobüsündeki taciz zanlısını İstanbulkart yakalattı
Genç kadın ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı
Çocuk ve gençlerin beklediği proje için Kartal'da ilk adım
İstanbul'da sürücüler tekme, tokat birbirine girdi
İstanbul'da kapkaççı genç kadına kabusu yaşattı
Elinde bıçakla dehşet saçtı! Nedenini öğrenince inanamayacaksınız
Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşlarıyla isyan etti
Yasakların kalktığı ilk pazar günü için kötü haber!
İstanbul Havalimanı'nda hırsızlık kamerada