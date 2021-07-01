Anasayfa Video Galeriler Gündem Metroda dehşet anları: Yarı çıplak şekilde raylara atladı Metroda dehşet anları: Yarı çıplak şekilde raylara atladı 01 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 18:10 İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir istasyonda tren raylarına atlayan adam, burnu bile kanamadan kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dddaf41c9e8f344748a523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsündeki taciz zanlısını İstanbulkart yakalattı Genç kadın ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı Çocuk ve gençlerin beklediği proje için Kartal'da ilk adım İstanbul'da sürücüler tekme, tokat birbirine girdi İstanbul'da kapkaççı genç kadına kabusu yaşattı Elinde bıçakla dehşet saçtı! Nedenini öğrenince inanamayacaksınız Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşlarıyla isyan etti Yasakların kalktığı ilk pazar günü için kötü haber! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlık kamerada