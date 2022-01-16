Anasayfa Video Galeriler Gündem Metroda dehşet! Kadını raylara itti! Metroda dehşet! Kadını raylara itti! 16 Ocak 2022 Pazar Saat: 12:35 Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro durağında bekleyen bir kişi bir kadını tren raylarında itti Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e3e6ec1dafec2fa169a4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gülşen, ''İzzet Yıldızhan'ı çıldırtacak''! Bu sefer mayoyla oryantal şov yaptı İstanbul'da dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı İstanbul'da ''gürültü'' kavgası! Yaralılar var 2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor Sahte aşıcı hemşire böyle yakalandı! Skandal görüntü! Kabus gerçek oldu! Tsunami alarmı verildi Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası Aydın'da açıldı Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu