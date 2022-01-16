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Metroda dehşet! Kadını raylara itti!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro durağında bekleyen bir kişi bir kadını tren raylarında itti

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