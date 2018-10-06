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  3. 06 Ekim 2018 09:33

Metroda dehşet ! Yaşlı adamı raylara attı

İngiltere’de metro tren bekleyen 91 yaşındaki yaşlı bir adamın bir başka kişi tarafından raylara itildiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bilgin Pro
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