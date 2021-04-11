Anasayfa Video Galeriler Gündem Metroda fasulye ayıklayan teyze sosyal medyada viral oldu Metroda fasulye ayıklayan teyze sosyal medyada viral oldu 11 Nisan 2021 Pazar Saat: 16:20 İstanbul’da metroda taze fasulye ayıklayarak giden ve görüntülerle sosyal medyada viral olan yaşlı kadın o görüntülerle ilgili konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6072f7b1824fc23d6c2c9dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'muz rehinedir; korkmayın, konuşun, yanınızdayız 5 yıldızlı otelde skandal görüntüler! 400 kişilik parti! Avrupa Konsey Başkanı ''koltuk krizi''ni anlattı Mansur Yavaş yıkım bölgesinde 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı Burnunda çıkan siğil hayatını kabusa çevirdi Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti