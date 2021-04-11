Metroda fasulye ayıklayan teyze sosyal medyada viral oldu

İstanbul’da metroda taze fasulye ayıklayarak giden ve görüntülerle sosyal medyada viral olan yaşlı kadın o görüntülerle ilgili konuştu.

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