Anasayfa Video Galeriler Gündem Metroda içki içen yolcu ortalığı karıştırdı Metroda içki içen yolcu ortalığı karıştırdı 04 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:25 İstanbul Kadıköy'de metroda alkol alan yolcu ortalığı karıştırdı. Sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c2c0158f792c20f4035b17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kahreden görüntü! Yerli otomobil TOGG 200 km hızlaotoyolda görüntülendi Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Marmaray'a bindi! Görüntüler olay oldu Yine Esenyurt, yine dehşet! Ortalık savaş alanına döndü Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı Burası Afrika Serengeti değil, Türkiye Muş! Gözünaydın Türkiyem! Bir Monacolu dilencimiz eksikti o da oldu ABD'de polis dehşeti kamerada! Görüntüler infial yarattı İstanbul'da kavgada silahlar konuştu: 4'ü ağır 10 yaralı