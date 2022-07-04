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Metroda içki içen yolcu ortalığı karıştırdı

İstanbul Kadıköy'de metroda alkol alan yolcu ortalığı karıştırdı. Sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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