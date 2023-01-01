Anasayfa Video Galeriler Gündem Metroda ilginç olay! Kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı Metroda ilginç olay! Kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı 01 Ocak 2023 Pazar Saat: 19:30 Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b1b51e97c7c926e940e9b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teoman Melih Gökçek ile öyle bir dalga geçti ki antalya-antalya_da_turistler_yilin_ilk_gununde_denize_girdi Şok Market 1.000 adet üründe fiyatları sabitledi ''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayiden ilginç sözler Elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi belli oldu Evcil hayvanlara mikropçip uygulamasında korkulan oldu