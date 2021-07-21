Anasayfa Video Galeriler Gündem Metroda korku dolu anlar! Boyunlarına kadar suyun altında kaldılar Metroda korku dolu anlar! Boyunlarına kadar suyun altında kaldılar 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 00:00 Çin’in Zhengzhou şehrinde aşırı yağışlar nedeniyle binlerce kişi, metroda boğazlarına kadar ulaşan suda mahsur kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f73966180db070540ef143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi D100'de feci kaza, otomobil 2'ye bölündü Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi Van'da 113 göçmen yakalandı Kasımpaşa'dan denize atlayan dana, atladı, Balat sahiline kadar yüzdü Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti! Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu