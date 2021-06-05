Anasayfa Video Galeriler Gündem Metroda korkunç anlar! 2 aylık bebek metro ile platform arasına düştü Metroda korkunç anlar! 2 aylık bebek metro ile platform arasına düştü 05 Haziran 2021 Cumartesi Saat: 09:45 Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentindeki 8. hatta faaliyet gösteren metroda yaşanan olay yürekleri ağızlara getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60bb1d8a36f0e137da14d213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şile'de can pazarı... Boğulmaktan böyle kurtuldular! ''Korona virüs var dediler geldik'' düğününden skandal görüntüler Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de satılıyor İstanbul'da korkunç olay: Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı FSM Köprüsü'nde yangın paniği! Trafik durma noktasına geldi Müge Anlı'da ''büyülü sucuk'' iddiası sosyal medyayı salladı İzmir'de vahşet: Birinin başı kesilmiş, diğerleri gömülmüş İstanbul'da inanılmaz görüntüler: Kargalar böyle saldırdı Dünya onu konuşuyor... BBC sunucusu fena yakalandı