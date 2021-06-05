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  4. Metroda korkunç anlar! 2 aylık bebek metro ile platform arasına düştü

Metroda korkunç anlar! 2 aylık bebek metro ile platform arasına düştü

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentindeki 8. hatta faaliyet gösteren metroda yaşanan olay yürekleri ağızlara getirdi.

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