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  3. 13 Mayıs 2017 17:15

Metroya anne eli değerse

İBB Metro İstanbul, İstanbul Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı'nda Anneler Günü nedeniyle sıradışı bir organizasyona imza attı.

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Venedik Alışveriş Karnavalı şovla başladı
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'Eğitimde Türkiye'nin 100 yıllık planlaması olmalı'
'Eğitimde Türkiye'nin 100 yıllık planlaması olmalı'
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Survivor değil Vanvivor
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Kütüphanesiz beldeye Otobüs Kütüphane
Kütüphanesiz beldeye Otobüs Kütüphane
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Şehit oğlunun sünnet düğünü için bin araçlık konvoy