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  3. 10 Mayıs 2017 08:20

Mevlit pilavından zehirlendiler!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bebek kutlaması mevlit programındaki yemeklerden yiyen 64 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

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