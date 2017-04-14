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  3. 14 Nisan 2017 17:20

Mevsimlik işçiler Suriyelilere kucak açtı

Çalışmak için Hatay’a gelen mevsimlik işçiler, kurdukları çadırlarda Suriyelilerle birlikte yaşıyor.

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