  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Temmuz 2017 15:45

Mevsimlik işçilerin zorlu çadır yaşantıları

Yaz dönemi boyunca çalışmak üzere farklı şehirlerden Eskişehir’e gelen mevsimlik tarım işçileri, kendi kurdukları çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Video Galeri
15 kişinin öldüğü bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
15 kişinin öldüğü bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Video Galeri
Antalyanın ciğerleri yandı
Antalyanın ciğerleri yandı
Video Galeri
Kadın sağlığına Harvard ve BAUden araştırma desteği
Kadın sağlığına Harvard ve BAUden araştırma desteği
Video Galeri
Trabzonda heyelanın boyutu havadan böyle görüntülendi
Trabzonda heyelanın boyutu havadan böyle görüntülendi
Video Galeri
Afgan Bakan: Ordudaki bozulmaların giderileceği sözünü verdik
Afgan Bakan: Ordudaki bozulmaların giderileceği sözünü verdik
Video Galeri
Bunalıma giren genç kız intihara kalkıştı
Bunalıma giren genç kız intihara kalkıştı