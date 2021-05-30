Anasayfa Video Galeriler Gündem Meydan savaşı gibi kavgaya silah ve biber gazıyla müdahale edildi Meydan savaşı gibi kavgaya silah ve biber gazıyla müdahale edildi 30 Mayıs 2021 Pazar Saat: 17:01 İstanbul Kağıthane'de iki aile arasında taşlı sopalı kavgaya polis tarafından silah ve biber gazı ile müdahale edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b39aaa1b8796685c6d21b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyadan tanıştığı kızın ailesi tarafından bu hale getirildi Bir ilginç olay: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşında yakayı ele verdi İstanbul'da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: Onlarca kişi hastaneye akın etti Sedat Peker'den bomba iddia: Elinde kasetler var Sedat Peker Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın