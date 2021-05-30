Meydan savaşı gibi kavgaya silah ve biber gazıyla müdahale edildi

İstanbul Kağıthane'de iki aile arasında taşlı sopalı kavgaya polis tarafından silah ve biber gazı ile müdahale edildi.

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