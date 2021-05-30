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  4. Meydan savaşı gibi kavgaya silah ve biber gazıyla müdahale edildi

Meydan savaşı gibi kavgaya silah ve biber gazıyla müdahale edildi

İstanbul Kağıthane'de iki aile arasında taşlı sopalı kavgaya polis tarafından silah ve biber gazı ile müdahale edildi.

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