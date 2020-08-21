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  3. 21 Ağustos 2020 13:15

Meyil Obruk Gölü pembe renge büründü

Konya'da, karstik bir yapıya sahip olan Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla, sudaki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

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