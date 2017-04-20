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  3. 20 Nisan 2017 23:50

Meyve ağaçlarını kemiren fareler zarara yol açtı

Muş’ta çetin geçen kış mevsiminde meyve ağaçlarını kemiren tarla fareleri büyük zarara neden oldu.

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Paris’te polise silahlı saldırı
Paris’te polise silahlı saldırı
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Otomobile uyuşturucu baskını: 7 gözaltı
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Bunun adı dostluk!
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