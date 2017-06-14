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  3. 14 Haziran 2017 11:15

Meyve yüklü kamyonun devrilme anı kamerada!

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyonet bariyerleri aşıp devrildi.

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Böyle dolandırıcılık görülmedi
Böyle dolandırıcılık görülmedi
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İstanbulda turistin cesedi kıyıya vurdu
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Otelin yangın merdivenine asma kilit takmışlar
Video Galeri
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Otomobil bankaya girdi: 2 yaralı
Video Galeri
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Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu
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Kato'da akşam ezanı okuyan Mehmetçik
Kato'da akşam ezanı okuyan Mehmetçik