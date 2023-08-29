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Mezarlığa atılmış poşetten bebek cesedi çıktı

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Batman'da bir mezarlıkta poşet içerisine konulmuş erkek bebek cesedi bulundu.

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