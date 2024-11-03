Anasayfa Video Galeriler Gündem Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu 03 Kasım 2024 Pazar Saat: 14:35 Güncelleme: 03 Kasım 2024 Pazar 14:35 Sivas'ta bir mezarlığın yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6727601908868e5832017473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi 46. İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti Motokuryeye ''siparişi geç getirdin'' dayağı Dubai çikolatasına İzmir'den rakip çıktı FETÖ firarisi eski komiser gizli bölmede yakalandı İstanbul'da feci kaza: 1 polis şehit oldu Hatay'da evlere sıçrayan orman yangını kontrol altında