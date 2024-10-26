Anasayfa Video Galeriler Gündem Mezarlıkta 3 kadını öldüren zanlı ''kirpi'' yuvasından çıktı Mezarlıkta 3 kadını öldüren zanlı ''kirpi'' yuvasından çıktı 26 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 10:31 Adana'da mezarlıkta anne ve iki kızını öldüren katil zanlısı, ''kirpi'' yuvasına ait oyukta saklanırken özel harekat tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671c9ad277a62249f304fea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye bir darbe daha İBB Başkanı İmamoğlu emeklilere müjdeyi verdi: 10 bin TL pazar desteği Gözü dönen sürücü 2 kişiyi böyle ezmeye çalıştı Dünyanın en güzel köyü: Asırlardır el değmeyen Birgi'ye giden hayran kalıyor Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi Beyoğlu'nda ilginç anlar: Güvenlik kamerasını görünce engelli taklidi yaptı Milyonerler kulübüne bir kişi daha eklendi: Süper Loto'da rekor ikramiye sahibi buldu Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi: Operasyonu anı kamerada İsrail ordusundan İran'ın başkentine füze yağmuru