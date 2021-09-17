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Mezarlıkta esrarengiz görüntü

ABD'de bir mezarlıkta kaydedilen görüntü sosyal medya gündem oldu. Mezarın dışına sarkan saçları görüntüleyen Joel Morrison isimli adam, yetkililerden konunun araştırılmasını istedi.

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