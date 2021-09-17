Anasayfa Video Galeriler Gündem Mezarlıkta esrarengiz görüntü Mezarlıkta esrarengiz görüntü 17 Eylül 2021 Cuma Saat: 10:06 ABD'de bir mezarlıkta kaydedilen görüntü sosyal medya gündem oldu. Mezarın dışına sarkan saçları görüntüleyen Joel Morrison isimli adam, yetkililerden konunun araştırılmasını istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61443e618fa10b4f4e132fd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuzey Kore, füze denemesinin görüntülerini paylaştı Mutfakta hırsızlık şüphelisi ile karşılaştı, dehşeti yaşadı Biz bu zihniyetle koronavirüsü nasıl yeneceğiz ? Ankara'da kabus gecesi: 8 ev kül oldu Şimşekler geceyi aydınlattı, sağanak hayatı felç etti FOX TV muhabiri AK Parti'nin basın toplantısından böyle kovuldu Alman televizyonlarından Sergen Yalçın'a: ''Turkish Maradona'' Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın ilk bölümüne damga vuran sahne Teşkilat'ta Mete Başkan'ın yerine sürpriz isim