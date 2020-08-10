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  3. 10 Ağustos 2020 11:40

Mezarlıkta görenleri şoke eden olay

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan mezarlıkta yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, bazı mezarların kazılmış olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

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