Anasayfa Video Galeriler Gündem Mezarlıkta intihar! Ardında bıraktığı veda mesajı yürekleri dağladı Mezarlıkta intihar! Ardında bıraktığı veda mesajı yürekleri dağladı 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 09:15 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 09:15 Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 17 yaşındaki bir genç sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak mezarlıkta av tüfeğiyle intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cc977cc4b26f28743a8733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemi! Tuvana Türkay'dan plajda oryantal şov Dikkat! Zayıflama çayı öldürüyordu! Öfkeli kadından veterinere kedim öldü dayağı kamerada Her mahalledeki ünlü markette büyük rezalet! Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü! Belediye Meclisi karıştı! Yumruklar havalarda uçuştu Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'e çıktı Ünlü zincir markette skandal! Zabıta hepsine el koydu