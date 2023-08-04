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  4. Mezarlıkta intihar! Ardında bıraktığı veda mesajı yürekleri dağladı

Mezarlıkta intihar! Ardında bıraktığı veda mesajı yürekleri dağladı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 17 yaşındaki bir genç sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak mezarlıkta av tüfeğiyle intihar etti.

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