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Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler

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Diyarbakır’da yer yetersizliği nedeniyle define kapatılan mezarlıkta vefat eden kişilerin mezarlarını açıp yeni defin yapan bir kişinin mezarı kazarken imzasını attığı skandal infial yarattı.

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