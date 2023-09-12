Anasayfa Video Galeriler Gündem Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler 12 Eylül 2023 Salı Saat: 13:00 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 13:00 Diyarbakır’da yer yetersizliği nedeniyle define kapatılan mezarlıkta vefat eden kişilerin mezarlarını açıp yeni defin yapan bir kişinin mezarı kazarken imzasını attığı skandal infial yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650036be160eeb53416d7457" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı 4 terörist daha öldürüldü Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor Güpe gündüz kanlı tartışma! Sokak ortasında bıçaklandı Bilim adamı 9 gün sonra mahsur kaldığı mağaradan çıkartıldı Yolcu uçağında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar AK Parti'nin ''muhtemel'' İBB adayı dolar kurunu böyle unuttu İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirirne girdi