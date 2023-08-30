Anasayfa Video Galeriler Gündem Mezarlıkta twerk rezaleti Mezarlıkta twerk rezaleti 30 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 11:55 Güncelleme: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:55 Ukrayna'yı Rus ordusuna karşı savunurken öldürülen babalarının mezarını ziyaret eden genç kızların mezarlıktaki dansları büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ef0408b7eb0279365b4867" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çiftçinin kabusu olan ''vampir kelebek'' geri döndü Ekonomik kriz aşiretleri de vurdu! Sürpriz karar açıklandı Sahilde başından vurulmuş halde bulundu Aç kalan boz ayı ailesi çöpleri karıştırırken görüntülendi Gabon'da darbe oldu! Başkentten silah sesleri yükseliyor Ay'ın en büyük ve en parlak hali: Mavi Ay böyle görüntülendi Bu da mangal başı katliamı: 1 ölü, 6 yaralı var! İstanbul'da motosikletli kuryeye kanlı pusu kamerada Maganda kurşunu evdeki çocuğu vurdu!